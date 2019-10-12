2019-10-12T12:33:34+03:00
Политика

Захарова ответила на претензии Латвии к празднованию освобождения Риги в Москве

Представитель МИД указала властям республики на то, что они так и не смогли стать самостоятельными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство иностранных дел Латвии назвало неприемлемым празднование освобождения Риги от нацистов и проведение салюта в Москве. Власти республики считают такие действия "недружественными", поскольку Россия якобы пытается "переписать историю и оправдать совершенные сталинистами преступления".

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила своим латвийским коллегам, что при СССР в их стране активно развивалась промышленность и наука, а после распада Союза у республики были все шансы стать самостоятельным государством, однако Рига, похоже, предпочла зависеть от НАТО.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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