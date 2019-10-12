Британия призвала НАТО адаптироваться к российской «агрессии и враждебности»

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-12T19:43:14+03:00

Однако в МИД Королевства отметили, что политика альянса должна оставлять возможность для нормализации отношений

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Политика Североатлантического альянса должна оставлять возможность для налаживания взаимодействия с Москвой. Но при этом НАТО якобы необходимо адаптироваться к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства». Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Нам нужен такой подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией, если и когда Россия продемонстрирует, что настроена серьезно», — заявил глава британского МИД.

В своей речи Рааб в очередной раз бездоказательно обвинил Москву в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери и в кибератаках на Соединённые Штаты.

Отметим, накануне американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад о «сдерживании» России в Черноморском регионе. И предложили развернуть современные средства противовоздушной и береговой обороны на побережьях Болгарии и Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU