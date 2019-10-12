Британия призвала НАТО адаптироваться к российской «агрессии и враждебности»
Политика Североатлантического альянса должна оставлять возможность для налаживания взаимодействия с Москвой. Но при этом НАТО якобы необходимо адаптироваться к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства». Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
«Нам нужен такой подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией, если и когда Россия продемонстрирует, что настроена серьезно», — заявил глава британского МИД.
В своей речи Рааб в очередной раз бездоказательно обвинил Москву в отравлении семьи Скрипалей в Солсбери и в кибератаках на Соединённые Штаты.
Отметим, накануне американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад о «сдерживании» России в Черноморском регионе. И предложили развернуть современные средства противовоздушной и береговой обороны на побережьях Болгарии и Румынии.
ИСТОЧНИК KP.RU