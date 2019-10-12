2019-10-12T20:14:21+03:00
Происшествия

СК возбудил дело после самоубийства мальчика, которого родители считали толстым

Перед смертью ребенок написал у себя на руке "урод"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СК взял под контроль дело по самоубийству мальчика, которого родители считали толстымСК взял под контроль дело по самоубийству мальчика, которого родители считали толстымФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет возбудил дело по статье "Доведение до самоубийства" после смерти 14-летнего ребенка в Москве. Мальчик покончил с собой, оставив перед смертью что-то вроде предсмертной записки: он написал на своей руке слово "урод".

Напомним, ребенок был найден мертвым у себя дома сегодня, 12 октября. Как писал сайт kp.ru, у мальчика мог быть длительный конфликт с родителями, которые запрещали ему есть сладости, беспокоясь, что он располнеет.

Как сообщил собственный источник kp.ru в правоохранительных органах, Следственный комитет взял дело под свой контроль. В постановление СК говорится, что 14-летний мальчик мог быть доведен до самоубийства в результате угроз, жестокого обращения и постоянного унижения.

За доведение до самоубийства несовершеннолетнего виновным может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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