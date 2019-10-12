Написал на руке «урод»: В Москве ребенок, которого родители считали толстым, покончил с собой
В поселении Вороновское в Троицком административном округе Москвы 14-летний ребенок покончил с собой. Мальчик был найден мертвым у себя дома сегодня, 12 октября.
Как сообщил собственный источник kp.ru в правоохранительных органах, у ребенка был постоянный конфликт с родителями, которые запрещали ему есть конфеты, шоколад и прочие сладости, беспокоясь, что мальчик располнеет. По предварительной версии, это и стало причиной трагедии.
На такой отчаянный шаг мальчик пошел спустя всего несколько дней после своего 14-го дня рождения. Перед смертью подросток оставил что-то вроде предсмертной записки. Он написал на своей руке слово «урод».
ИСТОЧНИК KP.RU