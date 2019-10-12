2019-10-12T15:54:17+03:00
Происшествия

Написал на руке «урод»: В Москве ребенок, которого родители считали толстым, покончил с собой

Чтобы мальчик не поправился, родители запрещали ему есть сладкое
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Написал на руке «урод»: В Москве ребенок, которого родители считали толстым, покончил с собойНаписал на руке «урод»: В Москве ребенок, которого родители считали толстым, покончил с собойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В поселении Вороновское в Троицком административном округе Москвы 14-летний ребенок покончил с собой. Мальчик был найден мертвым у себя дома сегодня, 12 октября.

Как сообщил собственный источник kp.ru в правоохранительных органах, у ребенка был постоянный конфликт с родителями, которые запрещали ему есть конфеты, шоколад и прочие сладости, беспокоясь, что мальчик располнеет. По предварительной версии, это и стало причиной трагедии.

На такой отчаянный шаг мальчик пошел спустя всего несколько дней после своего 14-го дня рождения. Перед смертью подросток оставил что-то вроде предсмертной записки. Он написал на своей руке слово «урод».

ИСТОЧНИК KP.RU

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