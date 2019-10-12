Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане

СЕГОДНЯ 20:31 2019-10-12T20:31:10+03:00

Один человек погиб после обращения строящегося отеля в Новом Орлеане

Обломки железобетонных конструкций вместе с рабочими рухнули прямо на проезжую часть оживленной улицы [видео]

Изменить размер текста: A A

В результате обращения строящейся гостиницы Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана, американского штата Луизиана, погиб один рабочий. Еще 18 доставлены в больницу, трое человек числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел на оживленной улице, на которую обрушилось несколько этажей строящегося отеля. Обломки железобетонных конструкций вместе с рабочими рухнули прямо на проезжую часть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737478" frameborder="0"></iframe> Момент обрушения верхней части отеля Hard Rock в Новом Орлеане попал на видео.Очевидцы сняли рушащееся недостроенное здание

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и несколько бригад скорой помощи.

Как сообщают СМИ, гостиницу должны были ввести в эксплуатацию следующей весной.

Напомним, днем ранее, 11 октября, на семью в отеле в Крыму рухнул потолок. Инцидент произошел в номере «люкс» в хостеле ночью, когда все спали. Тогда никто не пострадал.

Строящаяся гостиница рухнула в Новом Орлеане.В результате инцидента 3 человека доставлены в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU