Анкара заявила об уничтожении 459 террористов в ходе военной операции в Сирии

СЕГОДНЯ 21:25 2019-10-12T21:25:31+03:00

Анкара заявила об уничтожении 459 террористов в ходе военной операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны Турции сообщают, что ликвидированы члены «Сил самообороны сирийских курдов» и «Рабочей партии Курдистана»

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В ходе военной операции «Источник мира» турецкие Вооруженные силы «ликвидировали 459 террористов». Такое заявление сделало Министерство национальной обороны Турции в субботу, 12 октября.

«Операция "Источник мира" успешно продолжается к востоку от реки Евфрат. В ходе нее уничтожено 459 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны"», - говорится в коммюнике турецкого Минобороны.

Тем временем CNN со ссылкой на внутриведомственный документ правительства США сообщает, что члены «Сил самообороны сирийских курдов» и «Рабочей партии Курдистана» просят у Вашингтона либо остановить военную операцию Анкары, либо позволить договориться с Дамаском и Москвой о привлечении российских ВКС.

Напомним, 9 сентября, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции против Рабочей партии Курдистана на северо-востоке Сирии и пообещал «принести в регион мир и спокойствие».

ИСТОЧНИК KP.RU