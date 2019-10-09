«Источник мира»: Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-09T16:48:08+03:00

В Совфеде РФ сообщили, что Москва не будет втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска

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В среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Военный действия направлены против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламского государство».

«Операция "Источник мира" ВС Турции совместно с Свободной сирийской армией против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"* на севере Сирии началась. Наши цели – уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие», - написал турецкий лидер в Twitter.

Как передает гостелевидение САР, турецкая армия начала операцию на северо-востоке Сирии авиаударами по городу Рас эль-Айн.

В Совфеде РФ сообщили, что Москва не будет втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска.

Незадолго до объявления начала операции турецкий лидер провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В беседе Эрдоган отметил, что военные действия поспособствуют установлению мира и стабильности.

ИСТОЧНИК KP.RU