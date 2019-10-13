2019-10-13T04:53:43+03:00
Общество

РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ

Официального заявления по итогам Архиерейского собора пока не было
Мария ИГНАТЬЕВА
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Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался относительно решения Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины. По его мнению, греки странным образом выразили надежду, что это решение сможет «укрепить отношения между автокефальными церквями Великой России и Украины».

- Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины», - сказал Балашов в разговоре с РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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