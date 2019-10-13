РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался относительно решения Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины. По его мнению, греки странным образом выразили надежду, что это решение сможет «укрепить отношения между автокефальными церквями Великой России и Украины».
- Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская «автокефалия» сможет «укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины», - сказал Балашов в разговоре с РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU