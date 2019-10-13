В России начались сокращения сотрудников ГИБДД
В некоторых регионах страны работы лишаться около двух тысяч человек
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В некоторых регионах России начались сокращения сотрудников Госавтоинспекции. Примечательно, что центральный аппарат ведомства затронут не будет. Ожидается, что без работы останутся порядка двух тысяч человек.
- В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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ИСТОЧНИК KP.RU