В России начались сокращения сотрудников ГИБДД

СЕГОДНЯ 05:22 2019-10-13T05:22:15+03:00

В некоторых регионах страны работы лишаться около двух тысяч человек

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В некоторых регионах России начались сокращения сотрудников Госавтоинспекции. Примечательно, что центральный аппарат ведомства затронут не будет. Ожидается, что без работы останутся порядка двух тысяч человек.

- В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU