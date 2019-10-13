США назвали причины заходы эсминца «Портер» в Черное море
Штаты назвали это плановой операцией
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Командующий шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти объяснила, зачем американский эсминец «Портер» зашел в воды Черного моря. Она сообщила, что это была плановая операция, цельбю которой была демонстрация «приверженности Вашингтона свободному судоходству».
- Эта плановая операция - седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году - показывает нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море, - объяснила Лиза Франкетти.
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ИСТОЧНИК KP.RU