Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец Porter
В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением. Его сопровождают фрегат и малые ракетные корабли российского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево"», - сказали в военном ведомстве.
Отметим, что за 2019 год это уже седьмой раз, когда флот Соединённых Штатов направляет в черноморскую акваторию эскадронный миноносец. Последний раз это произошло 8 августа. Тогда в Черное море зашел также эсминец Porter, сопровождал его сторожевой корабль «Сметливый».
В соответствии с международными нормами, в том числе конвенцией Монтре, время нахождения военного корабля в акватории иностранного государства ограничена 21 сутками.
ИСТОЧНИК KP.RU