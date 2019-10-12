2019-10-12T21:45:07+03:00
Политика

Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец Porter

Это уже седьмой заход американских ВМС в акваторию Черного моря в этом году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Черноморский флот взял под контроль американский эсминец PorterЧерноморский флот взял под контроль американский эсминец PorterФото: REUTERS
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В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением. Его сопровождают фрегат и малые ракетные корабли российского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево"», - сказали в военном ведомстве.

Отметим, что за 2019 год это уже седьмой раз, когда флот Соединённых Штатов направляет в черноморскую акваторию эскадронный миноносец. Последний раз это произошло 8 августа. Тогда в Черное море зашел также эсминец Porter, сопровождал его сторожевой корабль «Сметливый».

В соответствии с международными нормами, в том числе конвенцией Монтре, время нахождения военного корабля в акватории иностранного государства ограничена 21 сутками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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