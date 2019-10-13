2019-10-13T07:13:49+03:00
Политика

National Interest: США ненамеренно помогли укреплению российской экономики

Американская санкционная политика в отношении нефтедобывающих стран и торговая война с Китаем оказались «на руку» России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Действия США привели к укреплению экономики РоссииДействия США привели к укреплению экономики РоссииФото: REUTERS
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Политика США в отношении других стран привела к укреплению российской экономики. О том, как сказались действия американских властей на России, написало издание National Interest. Россия смогла расширить географию продаж нефти благодаря тому, что Белый Дом ввел санкции против других нефтедобывающих странВенесуэлы и Ирана. Авторы статьи утверждают, что те, кто покупал нефть у Тегерана и Каракаса, теперь выбрали в качестве поставщика Россию.

При этом в издании утверждают - несколько лет назад "энергетические перспективы России выглядели безрадостно" - ЕС, как крупнейший потребитель российской нефти, отказывался от сделки из-за референдума в Крыму, результаты которого в Европе не признают. В Китай Россия, как уверяют авторы статьи, "пыталась прорваться", но безрезультатно.

- Вашингтон непреднамеренно предоставил Москве новые энергетические возможности для расширения своего энергетического влияния. Санкции против Венесуэлы и Ирана ослабили видных российских конкурентов на рынке нефти, - сказано в статье.

Торговая "война" США с Китаем дала возможность российской нефтяной компании закрепиться на китайском рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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