Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США
Китайская народная Республика готова вести торговую войну с США. Такое заявление сделал сегодня, 2 июня, член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
Однако он отметил, что Пекин остается открыт для переговоров с Вашингтоном.
"Если Соединенные Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы", - сказал министр на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".
Вэй Фэнхэ подчеркнул, что история двусторонних отношений показала конфронтация принесет вред обеим странам, передает ТАСС.
"Несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут", - отметил глава Минобороны КНР.
Он высказал надежду, что Вашингтон будет работать с Китаем "на основе принципов взаимной выгоды и неконфронтации".
ИСТОЧНИК KP.RU