Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-02T06:50:56+03:00

При этом Пекин остается открытым для переговоров

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Китайская народная Республика готова вести торговую войну с США. Такое заявление сделал сегодня, 2 июня, член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Однако он отметил, что Пекин остается открыт для переговоров с Вашингтоном.

"Если Соединенные Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы", - сказал министр на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

Вэй Фэнхэ подчеркнул, что история двусторонних отношений показала конфронтация принесет вред обеим странам, передает ТАСС.

"Несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут", - отметил глава Минобороны КНР.

Он высказал надежду, что Вашингтон будет работать с Китаем "на основе принципов взаимной выгоды и неконфронтации".

ИСТОЧНИК KP.RU