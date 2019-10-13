Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-13T11:33:09+03:00

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Жительница Великобритании Розанна Томас из Уэльса оказалась в долгах из-за свадьбы, которая так и не состоялась. С Гэвином Холлом она встречалась почти десять месяцев. Когда девушка забеременела, пара решила пожениться. Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было. Взяла кредиты, позанимала деньги у друзей и знакомых. На платье невесты, наряды подружек, обувь, кольца и прочую свадебную амуницию Розанна потратила 10 тысяч фунтов стерлингов, это порядка 800 тысяч рублей.

Гэвин дал слово, что договорится с фотографами, забронирует зал для церемонии. Его расходы, как пишет The Sun, должны были составить 7 тысяч фунтов стерлингов. Но из этой суммы жених не потратил ни копейки. Потому что и не планировал жениться на беременной невесте. Об этом Розанна узнала за 4 дня до свадьбы.

- Он сказал, что деньги потерялись по пути к месту встречи, но моя мама наблюдала, как он звонил по телефону, он был слишком спокоен. Мамы знают. Ты не спокоен, когда потерял 7 тысяч фунтов, - сказала женщина.

Позже она проверила его телефон, оказалось, он звонил вовсе не в полицию, а просто набрал знакомому. Она заставила мужчину признаться.

Женщина продает свое платье невестыФото: Facebook

Теперь женщина, чтобы расплатиться по кредитам, продает через соцсети свадебную атрибутику.

ИСТОЧНИК KP.RU