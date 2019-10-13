2019-10-13T15:00:35+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали слова первого президента Украины о прогрессе в отношениях Москвы с Киевом

Депутат Руслан Бальбек напомнил, что российские власти пытались выстроить диалог еще с предшественником Зеленского
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат призвал сделать выводы об отношениях стран спустя времяДепутат призвал сделать выводы об отношениях стран спустя времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался о заявлении первого президента Украины Леонида Кравчука. Напомним, экс-глава Незалежной сообщил о прогрессе в отношениях между Москвой и Киевом с приходом Владимира Зеленского. По его мнению, в России изменили свою позицию и стали «слышать» мнение украинской стороны.

- Его заявления о том, что Россия стала относиться к Украине как к государству - это не просто не соответствует действительности, а откровенная ложь. Россия ещё в 2015 году пыталась выстроить диалог с Порошенко, другой вопрос, что не мы его, а он нас не слышал, - объяснил РИА Новости Бальбек.

Депутат считает, что Кравчук такие заявлениями просто пытается «найти свое место между Россией и Украиной». Бальбек призвал не давать оценки, а подождать, чтобы можно было оценить, насколько изменились отношения.

- Возможно, президент Зеленский сделал из этого выводы, но будет ли это продолжаться дальше, или акция обмена 35 на 35 - предел его политических возможностей – неизвестно, -сказал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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