2019-10-13T08:47:50+03:00
Политика

Первый президент Украины отметил прогресс в отношениях Киева с Москвой

Леонид Кравчук уверен, что Путин начал слышать Зеленского
Юлия САЛЬНИКОВА
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Леонид КравчукЛеонид КравчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заметил улучшение отношений Киева с Москвой. Сыграл роль, по мнению бывшего политика то, что в Незалежной сменился президент. -

- Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен 35 на 35, - сказал Кравчук в интервью каналу «112 Украина».

Напомним, благодаря переговорам лидеров двух стран состоялся обмен арестованными и задержанными. В рамках юридической процедуры в Россию вернулся, среди других граждан страны, журналист Кирилл Вышинский.

В интервью Леонид Кравчук также добавил, что в кремле смотрят на Украину "как на государство, а не как на невестку". Он признал - осталось много нерешенных вопросов между странами.

- Но раз форточка открылась, нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говоить серьезные речи, - добавил Кравчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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