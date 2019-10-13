СЕГОДНЯ 22:49 2019-10-13T22:49:54+03:00

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута Фото: REUTERS

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Американский боксер Патрик Дэй был госпитализирован в бессознательном состоянии после поединка за титул чемпиона Соединённых Штатов по версии Американской боксерской ассоциации (USBA) в весовой категории до 69,9 килограмма.

В 10 раунде американец пропустил несколько ударов и был нокаутирован своим соотечественником Чарльзом Конвеллом.

Как сообщает Fightnews, по пути в больницу у спортсмена случился припадок. Вскоре он впал в кому. В настоящий момент его состояние оценивается, как критически тяжёлое. Врачи борются за его жизнь.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как американского бойца смешанного стиля Джереми Стивенса забросали мусором после того, как врачи приняли решение снять спортсмена с боя по состоянию здоровья. Тогда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 159 в Мехико мексиканский боец Яир Родригес попал американцу пальцем в глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU