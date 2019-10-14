Преемница Меркель рассказала о своей позиции в вопросе России и Крыма

СЕГОДНЯ 00:06 2019-10-14T00:06:27+03:00

Политик считает, что у Германии и РФ должны быть хорошие отношения

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Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют преемницей канцлера Германии Ангелы Меркель, заявила, что страна должна иметь по-соседски хорошие отношения с Россией. При этом политик отметила, что некоторые вещи нужно называть своими именами. В данном случае речь шла о ситуации с Крымом.

По ее словам, в вопросе воссоединения Крыма с Россией было якобы нарушено международное право. Министр заявила, что Германия не будет скрывать свою позицию, несмотря на стремление Берлина иметь хорошие отношения с Москвой.

- Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией, - сказала Крамп-Карренбауэр, а затем продолжила свою мысль. - Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что МИД Германии призвали Россию и Украину забыть о недопониманиях. Берлин призвал обе стороны к деэскалации по горячим темам.

ИСТОЧНИК KP.RU