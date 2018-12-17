2018-12-17T15:11:11+03:00
Политика

В МИД Германии призвали Россию и Украину забыть о недопониманиях перед Рождеством

Берлин призвал обе стороны к деэскалации по горячим темам
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В МИД Германии призвали Россию и Украину забыть о недопониманиях перед РождествомВ МИД Германии призвали Россию и Украину забыть о недопониманиях перед РождествомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В МИД ФРГ призвали Россию и Украину "сохранить мир перед Рождеством" и забыть о недопониманиях. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Адебар.

"Мы принципиально призываем обе стороны к деэскалации по горячим темам, предлагаем работать с нами", - сообщила Адебар журналистам во время брифинга.

Дипломат уверена, что "перед Рождеством нужно сделать все, чтобы сохранить мир". Она подчеркнула, что Берлин готов прибегнуть к "нормандской четверки" для работы на вопросами "долгосрочной эскалации в Азовском море", а также рядами других разногласий.

Напомним, ранее Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», заявил, что Россия не будет воевать с Украиной. Он также подчеркнул, что украинский народ не виноват в том, что в настоящее время происходит в стране.

Отметим, в понедельник, 17 декабря 2018 года, прошла прямая трансляция интервью «Комсомолки» с Сергеем Лавровым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно Сирии
Для переезжающих в Россию соотечественников увеличат подъемные
Три ребенка пострадали при ДТП в Ногинске
ЦБ прогнозирует, что экономика выровняется к 2020 году
Пресненский суд Москвы вынес новый приговор фотомодели, напавшей на сотрудников ГИБДД
Эрдоган: Турция завершила подготовку к военной операции в Сирии
УПЦ лишила сана двух участников «объединительного собора»
Бреда Питта обвинили в том, что ураган «Катрина» разрушил дома американцев
Порошенко за 2018 год стал богаче в 12 раз
В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы
МИД России создаст департамент по информационной безопасности
Орешкин: Россия и Франция намерены расширять сферы экономического сотрудничества
Названы регионы с самой дешевой мобильной связью
Совет директоров компании Nissan не смог выбрать нового председателя на смену Карлосу Гону