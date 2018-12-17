2018-12-17T15:11:11+03:00
Политика

В МИД Германии призвали Россию и Украину забыть о недопониманиях перед Рождеством

Берлин призвал обе стороны к деэскалации по горячим темам
Сакина НУРИЕВА
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В МИД Германии призвали Россию и Украину забыть о недопониманиях перед РождествомВ МИД Германии призвали Россию и Украину забыть о недопониманиях перед РождествомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД ФРГ призвали Россию и Украину "сохранить мир перед Рождеством" и забыть о недопониманиях. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Адебар.

"Мы принципиально призываем обе стороны к деэскалации по горячим темам, предлагаем работать с нами", - сообщила Адебар журналистам во время брифинга.

Дипломат уверена, что "перед Рождеством нужно сделать все, чтобы сохранить мир". Она подчеркнула, что Берлин готов прибегнуть к "нормандской четверки" для работы на вопросами "долгосрочной эскалации в Азовском море", а также рядами других разногласий.

Напомним, ранее Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», заявил, что Россия не будет воевать с Украиной. Он также подчеркнул, что украинский народ не виноват в том, что в настоящее время происходит в стране.

Отметим, в понедельник, 17 декабря 2018 года, прошла прямая трансляция интервью «Комсомолки» с Сергеем Лавровым.

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