Во Флориде произошла стрельба в торговом центре, есть раненый

СЕГОДНЯ 00:55 2019-10-14T00:55:21+03:00

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Во Флориде один человек получил огнестрельное ранение при стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон. Полиция сейчас ведет поиск неизвестного, который открыл огонь.

- Согласно поступившей информации, стрелок не обнаружен. К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей, - сообщает местная полиция в своем аккаунте в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU