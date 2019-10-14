Во Флориде произошла стрельба в торговом центре, есть раненый
Полиция еще не задержала злоумышленника
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Во Флориде один человек получил огнестрельное ранение при стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон. Полиция сейчас ведет поиск неизвестного, который открыл огонь.
- Согласно поступившей информации, стрелок не обнаружен. К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей, - сообщает местная полиция в своем аккаунте в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU