Патриарх Кирилл в день Покрова Богородицы совершит божественную литургию

СЕГОДНЯ 01:53 2019-10-14T01:53:43+03:00

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В понедельник, 14 октября русская православная церковь празднует Покров Божией Матери. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Покровском женском монастыре Москвы.

В праздник принято соблюдать определенные правила и традиции, а также отказаться от некоторых привычных дел. К примеру, нельзя заниматься уборкой, домашними делами и хозяйством. Мусор тоже лучше выбросить накануне. Рекомендовано воздерживаться от ссор или конфликтов, займов и распития спиртных напитков.

Сайт kp.ru подробно писал о традициях и корнях дня Покрова Богородицы. Учрежден праздник был осенью 1164 года, когда великий князь Андрей Боголюбский повелел праздновать Покров-день по всей Русской Земле. С тех пор это один важнейших христианских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU