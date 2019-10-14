2019-10-14T07:20:23+03:00
Общество

Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники

Эксперты отметили, что начальство не может заставить выйти в праздничный день
Мария ИГНАТЬЕВА
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Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздникиРоструд напомнил о двойной оплате за работу в праздникиФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты Роструда в преддверии длительных выходных напомнили, что за работу в праздничные дни положен двойной размер оплаты труда. При этом начальство, по закону, не имеет права заставить сотрудника выйти на работу против его желания.

Эксперты уточнили в разговоре с РИА Новости, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. При этом руководитель должен издать письменное распоряжение или приказ об этом.

Что касается тех сотрудников, чья заработная плата оплачивается исходя из тарифов, то им также, как и сдельщикам положена двойная ставка за работу в выходные или праздничные дни. При этом, работник может вместо повышенной оплаты труда взять дополнительный выходной. Это должен быть полноценный день, вне зависимости от количества отработанных часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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