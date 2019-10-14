В Подольске у автобусной остановки произошел взрыв: кинологи назвали причиной неисправный кондиционер

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-14T09:47:23+03:00

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Кинологи установили причину взрыва, прогремевшего в Подольске вечером 12 октября. Очевидцы сообщили о громком хлопке, который произошел у автобусной остановки Ново-Сырово». Все случилось вечером, около 21.20, потому людей на остановке не было – жертв удалось избежать. Однако, жители дома № 36, расположенного рядом, всерьез заволновались, что это был за хлопок и обратились в полицию.

На место выехал отряд, кинологи со служебными собаками прочесали место и осмотрели обломки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на месте происшествия обнаружены следы алюминиевой пудры «Серебрянка», алюминиевые элементы в виде гаек различных размеров, провода с наличием микросхемы.

Вероятной причиной взрыва стал кондиционер, установленный за торговой палаткой круглосуточного киоска. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», вероятно, кто-то намеренно испортил оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU