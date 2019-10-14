2019-10-14T09:47:23+03:00
Происшествия

В Подольске у автобусной остановки произошел взрыв: кинологи назвали причиной неисправный кондиционер

Кондиционер был установлен в киоске
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Возбуждено дело по статье "Хулиганство"Возбуждено дело по статье "Хулиганство"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Кинологи установили причину взрыва, прогремевшего в Подольске вечером 12 октября. Очевидцы сообщили о громком хлопке, который произошел у автобусной остановки Ново-Сырово». Все случилось вечером, около 21.20, потому людей на остановке не было – жертв удалось избежать. Однако, жители дома № 36, расположенного рядом, всерьез заволновались, что это был за хлопок и обратились в полицию.

На место выехал отряд, кинологи со служебными собаками прочесали место и осмотрели обломки. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на месте происшествия обнаружены следы алюминиевой пудры «Серебрянка», алюминиевые элементы в виде гаек различных размеров, провода с наличием микросхемы.

Вероятной причиной взрыва стал кондиционер, установленный за торговой палаткой круглосуточного киоска. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», вероятно, кто-то намеренно испортил оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховный суд уточнил сроки раздела имущества между бывшими супругами
ВЦИОМ: 90 процентов россиян делают заготовки на зиму, потому что это «экономно и вкусно»
Евросоюз продлил на год санкции по химоружию в отношении России
Ректор МГИМО объяснил, почему для студентов не вводят безвизовый режим
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали позицию Германии по Крыму
Ректор МГИМО рассказал о перспективах потепления отношений между Россией и Западом
Число жертв тайфуна в Японии выросло до 42
В Подмосковье во время игры в футбол умел 13-летний школьник
Сирийская армия вошла в город Табка, который ранее контролировали курды
Десять человек погибли при обрушении здания в Индии
The New York Times: США не успели вывезти из Сирии около 50 обладающих ценной информацией террористов
Преемница Меркель сделала заявление о России и Крыме
«Надеюсь, на скутере»: В Сети обсуждают визит премьера Украины на концерт неонацистов
В Москве перекрыли вход к семи станциям метро
Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники
Стали известны регионы, где больше всего строится жилье
Конгрессмен США поздравил ВМС страны фотографией с российским крейсером
В России завершается переход на цифровое телевещание
В США предложат резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии
Полиция Флориды опровергла свое заявление о стрельбе в торговом центре
В Японии 100 тысяч домов остаются без света из-за тайфуна «Хагибис»
Трамп заявил о начале выполнения Китаем условия торговой сделки с США
Шесть человек получили ранения во время перестрелки в Филадельфии