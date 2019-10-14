Верховный суд уточнил сроки раздела имущества между бывшими супругами

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-14T10:48:00+03:00

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Коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам вынесла определение, которое уточняет порядок расчета сроков давности о разделе имущества между бывшими супругами.

Определение коллегии было вынесено после рассмотрения случая из Подмосковья. Еще в 2014 году супруги развелись и разделили имущество в суде, а вот о принадлежности нажитых квартир договорились полюбовно – нажитая в браке трехкомнатная квартира досталась женщине, так как с ней остались дети. Помимо этого, она получила «однушку», которую сдавала, а деньги тратила на содержание несовершеннолетних.

Спустя четыре года хозяйка продала недвижимость, а мужчина попытался через суд получить свою долю от сделки. До факта продажи на недвижимость он не претендовал, будучи уверенным, что средства поступают его наследникам.

В итоге в суде первой инстанции и в апелляции получил отказ, так как были пропущены сроки исковой давности.

Коллегия ВС по гражданским делам пришла к выводу, мужчина получил отказ необоснованно и решение судов нижестоящей инстанции было отменено.

- Общие сроки исковой давности составляют три года, но Семейный кодекс прописывает, что при нарушении права на совместно нажитое имущество исчисление ведется с момента, как пострадавший узнал об этом. Именно этот момент проанализирован и прописан в пленуме Верховного суда №15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дела о расторжении брака», — пояснили «Известиям» адвокат палаты адвокатов Самарской области №80 Виктория Тюрина.

Юристы отмечают, что по факту ничего принципиально нового в решении ВС не прописано, но это определение поможет многим супругам, оказавшимся в подобной ситуации, защитить свои имущественные права.

ИСТОЧНИК KP.RU