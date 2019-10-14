2019-10-14T12:33:19+03:00
Общество

Россия перешла «на цифру»: Аналоговое вещание отключил символическим нажатием кнопки космонавт Скорцов

В минкомсвязи сообщили, что переход на цифровое вещание прошел без проблем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Переход с аналогового на цифровое вещание завершенПереход с аналогового на цифровое вещание завершенФото: EAST NEWS
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В России отключили аналоговое вещание. Как сообщили в минкомсвязи, переход «на цифру» прошел без проблем.

Последние регионы, не охваченные ранее, теперь получают цифровой сигнал – это порядка 40 миллионов человек. В понедельник 14 октября полностью завершился переход с аналога. Как сообщает ТАСС, процесс обошелся стране в 167 миллиардов рублей, большая часть из них – 97,1 миллиард – это бюджетные деньги.

Россиянам доступны 20 каналов первого и второго мультиплексов.

- Везде были созданы горячие линии, как местные, так и федеральные. У нас в масштабах всей страны на местных и федеральных горячих линиях работает 3,5 тыс. операторов, - сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Его слова приводит ТАСС.

Символическим моментом перехода на цифровое вещание стало нажатие кнопки космонавтом Александром Скворцовым с борта МКС:

- Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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