Пассажиров московского метро эвакуируют из-за задымления на станции Выставочная

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-14T12:52:31+03:00

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В московском метро в понедельник 14 октября началась эвакуация пассажиров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на станции Выставочная произошло задымление. Был ли пожар и что стало причиной происшествия, выясняют прибывшие на место спасатели и эсперты службы московского метрополитена.

Из-за дыма пассажиров эвакуируют. Выход на это станции закрыт. На страничке в соцсетях московского метрополитена просят пассажиров пользоваться другими станциями:«Деловой центр» Большой кольцевой линии и «Международная» Филевской линии. В транспортной компании также сообщают, что поезда временно проезжают станцию без остановки. Переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» закрыт.

Как сообщает 360.ru, причиной эвакуации стал пожар в подсобном помещении. пожарные локализовали огонь, пострадавших среди сотрудников метро и пассажиров нет.

ИСТОЧНИК KP.RU