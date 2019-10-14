2019-10-14T13:07:39+03:00
Общество

Александр МООР о ЧП в Боровской школе: «Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием»

Губернатор Тюменской области отреагировал на срыв учителя ОБЖ Виктора Садлинского
Павел ЧЕРНЫШОВ
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14 октября губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал на своей странице в Instagram пост, отражающий официальную позицию главы региона о скандале в Боровской школе.

«После недавнего инцидента на уроке ОБЖ в Боровской школе в соцсетях развернулась дискуссия о том, имел или не имел право так поступать преподаватель, - отметил губернатор. - Школьники и родители даже провели небольшие акции в поддержку педагога. Думаю, если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить. Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого в наших школах. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, нельзя применять насилие к ребенку! Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием».

Напомним, 10 октября из Боровской школы был уволен Виктор Садлинский, учитель ОБЖ. Причиной экстраординарного решения стал размещенный в интернете видеоролик, где Садлинский ходил между рядами парт и кричал на сидящих девятиклассников матом. Сторонники педагога считают, что причиной срыва учителя было плохое поведение учеников на уроке, которые громко слушали музыку и издевались над молодым педагогом.

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@TrueKPRU
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