Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
С трудностями столкнулись в основном юзеры из США, России, Швеции и Дании
Изменить размер текста:
В работе популярной социальной сети Instagram произошел сбой. Пользователи из ряда стран пожаловались на проблемы. Чаще всего с неполадками сталкивались юзеры из США, России, Швеции и Дании.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в РФ о сбоях сообщают в основном жители столицы и Санкт-Петербурга.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU