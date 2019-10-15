Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

СЕГОДНЯ 02:45 2019-10-15T02:45:40+03:00

С трудностями столкнулись в основном юзеры из США, России, Швеции и Дании

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В работе популярной социальной сети Instagram произошел сбой. Пользователи из ряда стран пожаловались на проблемы. Чаще всего с неполадками сталкивались юзеры из США, России, Швеции и Дании.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в РФ о сбоях сообщают в основном жители столицы и Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU