«Закройте голову руками и завалитесь на бок»: в МЧС дали рекомендации, как выжить в ДТП

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-15T09:05:47+03:00

В МЧС рассказали, как выжить в ДТП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В министерстве рассказали о правилах поведения, чтобы избежать серьезных травм в аварии

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В МЧС дали рекомендации, как вести себя в ДТП, чтобы избежать серьезных травм. Памятку разместили на официальном сайте ведомства. В первую очередь водителям советуют избежать столкновения – машину следует направить в забор, кювет, в дерево. Столкновение с неподвижным предметом будет менее губительно, чем встреча машин лоб в лоб.

Удар при этом гораздо безопаснее, если машина врежется в препятствие всем бампером, а не левым или правым крылом.

- При неизбежности удара защитите голову, - советуют в МЧС.

Водителю рекомендуют "напрячь все мышцы и упереться руками в руль". Если скорость превышает 60 километров в час и водитель пристегнут ремнем, то нужно прижаться к рулю грудью. Пассажиру на переднем сиденье советуют закрыть руками голову и завалиться на бок.

-Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок - накройте его собой, - сказано в памятке.

На сайте kp.ru ранее мы публиковали свод правил, что делать при ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU