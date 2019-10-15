«Закройте голову руками и завалитесь на бок»: в МЧС дали рекомендации, как выжить в ДТП
В МЧС дали рекомендации, как вести себя в ДТП, чтобы избежать серьезных травм. Памятку разместили на официальном сайте ведомства. В первую очередь водителям советуют избежать столкновения – машину следует направить в забор, кювет, в дерево. Столкновение с неподвижным предметом будет менее губительно, чем встреча машин лоб в лоб.
Удар при этом гораздо безопаснее, если машина врежется в препятствие всем бампером, а не левым или правым крылом.
- При неизбежности удара защитите голову, - советуют в МЧС.
Водителю рекомендуют "напрячь все мышцы и упереться руками в руль". Если скорость превышает 60 километров в час и водитель пристегнут ремнем, то нужно прижаться к рулю грудью. Пассажиру на переднем сиденье советуют закрыть руками голову и завалиться на бок.
-Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок - накройте его собой, - сказано в памятке.
На сайте kp.ru ранее мы публиковали свод правил, что делать при ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU