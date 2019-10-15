Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры

СЕГОДНЯ 23:10 2019-10-15T23:33:08+03:00

Политики во время разговора обсудили ситуацию в Сирии

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Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в Кремле.

Политики обсудили тему военного конфликта на северо-востоке Сирии. Также известно, что Эрдоган принял приглашение Путина посетить в ближайшие дни РФ с рабочим визитом.

- Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства, - отметили в Кремле.

Отмечается, что Путин также обратил внимание обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы.

- Глава государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, - пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников. Вашингтон намерен прекратить переговоры с Анкарой о торговом соглашении.

ИСТОЧНИК KP.RU