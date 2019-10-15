2019-10-15T23:41:32+03:00
Политика

В "Газпроме" заявили, что компания заменит все зарубежные компрессоры после инцидента с их отключением со спутника

Сообщается, что опытный образец уже изготовлен на предприятии в Татарстане
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В "Газпроме" заявили, что компания заменит все зарубежные компрессоры после инцидента с их отключением со спутникаВ "Газпроме" заявили, что компания заменит все зарубежные компрессоры после инцидента с их отключением со спутникаФото: ТАСС
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Представители компании "Газпром" заявили, что корпорация планирует в скором времени заменить мобильные компрессорные станции зарубежного производства российскими аналогами. Такое решение было принято после после того, как во время опытных испытаний компания LMF через спутник отключила свои компрессоры.

При этом сообщается, что опытный образец уже изготовлен на предприятии в Татарстане.

- В 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, предназначенные для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на "Газпроме", - сообщили в российской компании, пишет "ТАСС".

Ранее начальник департамента ПАО "Газпром" Павел Крылов заявил, что отключенное через спутник оборудование, по сути, превратилось в металлолом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинская компания «Нафтогаз» призвала «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу. Также Украина хочет получать топливо от независимых добытчиков в России и европейских контрагентов корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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