2019-10-03T13:17:42+03:00
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу

Также Украина хочет получать топливо от независимых добытчиков в России и европейских контрагентов корпорации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" разблокировать пути получения туркменского газа на границе Украины и России. С таким заявлением выступил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Также Украина призывает разблокировать доступ к топливу для европейских контрагентов "Газпрома" и газу, который продают независимые добытчики в России.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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