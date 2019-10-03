«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к туркменскому газу
Также Украина хочет получать топливо от независимых добытчиков в России и европейских контрагентов корпорации
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"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" разблокировать пути получения туркменского газа на границе Украины и России. С таким заявлением выступил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Также Украина призывает разблокировать доступ к топливу для европейских контрагентов "Газпрома" и газу, который продают независимые добытчики в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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