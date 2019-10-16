Елка и Полина Гагарина провели уроки музыки в школах Москвы

СЕГОДНЯ 01:47 2019-10-16T01:47:10+03:00

Исполнительницы рассказали, какие качества нужно развивать в себе, чтобы добиться успеха в творческих профессиях

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Российские певицы Полина Гагарина и Елка провели уроки музыки с участием учеников старших классов школ Москвы. Необычное мероприятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон».

Организаторами "звездных" уроков выступили: Яндекс.Учебник, Яндекс.Музыка, Яндекс.Афиша, КиноПоиск, а также Министерство культуры и Министерство просвещения.

Так, Полина Гагарина провела интересное занятие с учащимися 10 и 11 классов школы № 2054. В это же время Ёлка провела урок для ребят из 10 класса школы №1950.

Исполнительницы рассказали, какие качества нужно развивать в себе, чтобы добиться успеха в творческих профессиях и ответили на вопросы ребят.

- Обучение в Школе-студии МХАТ научило меня безукоризненной человеческой дисциплине, культуре — это даёт человеку незыблемый стержень. Это надо воспитывать в себе, - подчеркнула Полина Гагарина.

В свою очередь певица Елка рассказала ученикам о важности образования и саморазвития.

- Я чувствовала себя не в роли учителя или наставника, который пришел с мыслью: “Привет, малыши, сейчас вас тетя научит жить”. Наоборот, я смотрю с восторгом на то, какие эти школьники голодные до жизни, - поделилась певица приятными впечатлениями после занятия.

Стало известно, что через неделю в одной из московских школ пройдет следующий открытый урок музыки с участием певицы Дианы Арбениной.

К слову, в рамках Всероссийского образовательного проекта известные деятели искусства и культуры проводят открытые уроки в московских и региональных школах и пообщаются с ребятами на интересующие темы. Сценарии занятий по музыке, кино, театру и архитектуре разработали эксперты и методисты Яндекс.Учебника.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года в московском ГУМе с участием российских знаменитостей прошел День мороженого. В этом году он был приурочен празднованию Международного дня защиты детей..

ИСТОЧНИК KP.RU