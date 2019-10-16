Эксперты рассказали, где в России можно купить самый дешевый хлеб

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-16T11:43:41+03:00

Аналитики рассказали, где в России можно купить самый дешевый хлеб Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Изменить размер текста: A A

Самый дорогой хлеб в России продается в Санкт-Петербурге, самый дешевый можно купить в Перми и Нижнем Новгороде. Такие результаты показало исследование аналитиков IT-компании «Эвотор», подготовленное к Всемирному дню хлеба 16 октября. Оценка проводилась по крупным городам страны.

«В целом самые низкие средние цены на хлеб - в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие - в Санкт-Петербурге», - приводит РИА Новости результаты исследования.

Так, за год (с сентября 2018 по сентябрь 2019) ржаной хлеб подражал на 20 %, и его средняя цена составила 36 рублей. В Нижнем Новгороде он стоит 21 рубль, Перми - 23 рубля, в то время как в Москве его стоимость составляет 50 рублей.

Пшеничный хлеб за год, наоборот, подешевел на 4% - до 27 рублей. Самый дешевый он также в Перми и Новосибирске, 22 и 24 рубля соответственно. В Петербурге и Москве самый дорогой - 38 и 40 рублей.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о разнице в цене автомобилей с пробегом в субъектах страны, которая может составлять сотни тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU