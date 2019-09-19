Названы регионы, где выгоднее всего покупать б/у автомобили
Разница в цене автомобилей с пробегом в разных субъектах страны может составлять сотни тысяч рублей. Об этом сообщают Аналитики портала Авто.ру.
Эксперты определили регионы России с самыми дешевыми и самыми дорогими поддержанными машинами.
Самая высокая средняя цена на вторичном ранке автомобилей в Сахалинской области, где такие машины стоят в среднем 725,1 тысяч рублей. За ней следуют Москва и Московская область (700 тыс. рублей) и Приморский край (645,4 тысяч рублей).
Самые дешевые машины с пробегом оказалась в Курганской области, где стоимость в среднем составляет 313,2 тысяч рублей. Далее идут Республика Алтай и Новгородская область со средней ценой автомобиля на вторичном рынке 313,4 и 336,1 тысяч рублей, соответственно.
Напомним, как писал сайт kp.ru, за июль на вторичном рынке в России было продано 457,6 тысяч автомобилей с пробегом, это на 4,8% меньше чем в июне прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU