Названы регионы, где выгоднее всего покупать б/у автомобили

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-19T13:01:18+03:00

В разных субъектах России разница в цене машин с пробегом может составлять сотни тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Разница в цене автомобилей с пробегом в разных субъектах страны может составлять сотни тысяч рублей. Об этом сообщают Аналитики портала Авто.ру.

Эксперты определили регионы России с самыми дешевыми и самыми дорогими поддержанными машинами.

Самая высокая средняя цена на вторичном ранке автомобилей в Сахалинской области, где такие машины стоят в среднем 725,1 тысяч рублей. За ней следуют Москва и Московская область (700 тыс. рублей) и Приморский край (645,4 тысяч рублей).

Самые дешевые машины с пробегом оказалась в Курганской области, где стоимость в среднем составляет 313,2 тысяч рублей. Далее идут Республика Алтай и Новгородская область со средней ценой автомобиля на вторичном рынке 313,4 и 336,1 тысяч рублей, соответственно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за июль на вторичном рынке в России было продано 457,6 тысяч автомобилей с пробегом, это на 4,8% меньше чем в июне прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU