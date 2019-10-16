СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-16T12:09:30+03:00

Для сотрудничества в Токио предложили Москве признать ошибкой военную операцию СССР 1945 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский журналист выступил против условий договора, который на Ялтинской конференции подписали лидеры стран антигитлеровской коалиции

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Японский журналист Ресуке Эндо заявил, что Россия для сотрудничества с Токио должна признать "ошибкой" военную операцию Советского Союза против Японии в феврале 1945.

В своей статье для японского агентство Sankei Shimbun журналист назвал интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала в лагерях, «государственным преступлением».

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции, на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции подписали договор, по которому СССР обязался вступить в войну против Японии через два - три месяца после капитуляции Германии. По условию Советскому Союзу возвращались южная часть Сахалина и передавались Курильские острова.

Напомним, сейчас существует проблема мирного договора между Москвой и Токио. Япония претендует на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах аж 1855 года.

ИСТОЧНИК KP.RU