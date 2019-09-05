Абэ планирует обсудить с Путиным проблему мирного договора
Японская сторона претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблему мирного договора и двусторонних отношений.
Напомним, Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU