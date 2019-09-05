2019-09-05T07:35:18+03:00
В мире

Абэ планирует обсудить с Путиным проблему мирного договора

Японская сторона претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблему мирного договора и двусторонних отношений.

Напомним, Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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