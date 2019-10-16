В Кремле прокомментировали «огрехи» в исполнении гимна России в Эр-Рияде

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-16T13:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Оркестр Саудовский Аравии очень старался, когда исполнял российский гимн на встрече президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, а обвинения в некачественном исполнение композиции сильно преувеличено. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто по-доброму принимали президента (…) если какие-то были огрехи в исполнении гимна, то к этому все относятся с пониманием», - сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что гимн исполнял не большой симфонический оркестр, поэтому «гипертрофированная реакция вряд ли уместна».

Напомним, 14 октября российский лидер прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это была первая за 12 лет поездка в королевство. Путин встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738165" frameborder="0"></iframe> Исполнение российского гимна оркестром Саудовской Аравии.Владимира Путина встречали гимном России в исполнении оркестра, но музыканты допустили ошибки и не смогли верно исполнить композицию

ИСТОЧНИК KP.RU