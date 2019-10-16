В Кремле прокомментировали «огрехи» в исполнении гимна России в Эр-Рияде
Оркестр Саудовский Аравии очень старался, когда исполнял российский гимн на встрече президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, а обвинения в некачественном исполнение композиции сильно преувеличено. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто по-доброму принимали президента (…) если какие-то были огрехи в исполнении гимна, то к этому все относятся с пониманием», - сказал представитель Кремля.
Песков обратил внимание на то, что гимн исполнял не большой симфонический оркестр, поэтому «гипертрофированная реакция вряд ли уместна».
Напомним, 14 октября российский лидер прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это была первая за 12 лет поездка в королевство. Путин встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, а также торгово-экономическое сотрудничество.
Исполнение российского гимна оркестром Саудовской Аравии.Владимира Путина встречали гимном России в исполнении оркестра, но музыканты допустили ошибки и не смогли верно исполнить композицию
ИСТОЧНИК KP.RU