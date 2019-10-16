2019-10-16T13:53:35+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали «огрехи» в исполнении гимна России в Эр-Рияде

Песков заявил, что саудовская сторона «очень старалась»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии СальманПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии СальманФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Оркестр Саудовский Аравии очень старался, когда исполнял российский гимн на встрече президента России Владимира Путина в Эр-Рияд, а обвинения в некачественном исполнение композиции сильно преувеличено. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто по-доброму принимали президента (…) если какие-то были огрехи в исполнении гимна, то к этому все относятся с пониманием», - сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что гимн исполнял не большой симфонический оркестр, поэтому «гипертрофированная реакция вряд ли уместна».

Напомним, 14 октября российский лидер прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это была первая за 12 лет поездка в королевство. Путин встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Исполнение российского гимна оркестром Саудовской Аравии.Владимира Путина встречали гимном России в исполнении оркестра, но музыканты допустили ошибки и не смогли верно исполнить композицию

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Зернового союза: В России одни из самых низких цен на хлеб в мире
Политолог прокомментировал призыв сенатора США ужесточить курс против России
Заключенные политики Каталонии выступили против беспорядков на демонстрациях
В Кремле ответили на требования Киева распустить ДНР и ЛНР
Отец Алеши Шимко прокомментировал ДТП нового «пьяного мальчика»
Политолог прокомментировал слова Байдена о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа
В МИД Франции заявили о необходимости переговоров с Путиным по ситуации в Сирии
Законопроект о домашнем насилии намерены подготовить до 1 декабря
В Токио предложили Москве признать "ошибкой" военную операцию СССР 1945 года
Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Эксперты рассказали, где в России можно купить самый дешевый хлеб
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов, уничтожено 49 террористических ячеек
Горняки Украины готовят всеукраинский протест шахтеров
Ким Чен Ын въехал на священную гору верхом на белом коне
Эрдоган может посетить Россию с рабочим визитом в октябре
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь в России будет теплым
«Победа» поднимает цены на 40% из-за решения суда
«Автодата» будет следить за передвижением россиян
Пенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту Трампа