Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-29T14:33:27+03:00

Президент России намерен отправиться туда с визитом осенью 2019 года

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Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года. Об этом он сообщил в субботу в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

"Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит произойдет", - сказал российский лидер. Он также добавил, что рад поговорить о двусторонних проблемах, а также вопросам, которые представляют взаимный интерес в регионе.

Со своей стороны, Бен Сальман передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Саудовская Аравия предлагает России упростить визовый режим для отдельных категорий граждан. Это касается, прежде всего, предпринимателей и инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU