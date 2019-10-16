Синоптики: Россиянам не стоит слишком полагаться на теплый ноябрь

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-16T14:38:23+03:00

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В ноябре россиян ждет долгожданное тепло и температура выше нормы, сообщил Гидрометцентр. Теплее обычного будет на всей европейской территории страны, а также в в Ханты-Мансийском округе, на Урале и на Ямале.

Пока прогноз полностью оправдывается.

- В центре европейской России в ближайшие пять-шесть дней будет существенно выше нормы. Сегодня мы прогнозируем, что будет 14-16, и в прогнозах примерно такой же фон - от 10 до 16 градусов - в выходные дни тоже прогнозируется, - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако говорить о долгосрочном прогнозе и уже, тем более, о теплом ноябре пока не приходится. По мнению Вильфанда, спрогнозировать погоду на столь длительный промежуток времени попросту невозможно. Конечно, с вероятностью 65-67% процентов прогноз оправдается, но полностью на него полагаться явно не стоит, заявил Вильфанд в беседе с ИА «NSN».

Также он отметил, что менять резину на автомобилях пока рано. До устойчивых холодов еще далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU