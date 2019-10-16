СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-16T09:28:03+03:00

В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь в России будет теплым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по прогнозам синоптиков, температура в ноябре 2019 года будет выше нормы

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В ноябре этого года в России ожидается температурный фон около и выше нормы. Предварительные прогнозы озвучила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик рассказала «Российской газете», что выше нормы температура ожидается на всей европейской территории страны, на азиатской части - в Ханты-Мансийском округе, на Урале и на Ямале. На севере России теплее обычного на один градус и более температура может быть в Мурманской области, Архангельской области, Коми и Карелии.

Московский регион также ожидает теплый ноябрь. Днем столбики термометров будут показывать от минус 2 до плюс 3 градусов, а ночью - от минус 1 до минус 6, а

Отметим, ранее в Гидрометцентре сообщили, что погода на грядущий отопительный сезон (с октября 2019 года по март 2020) ожидается более теплой, чем в прошлом году, во многих регионах страны температурный фон будет около и выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU