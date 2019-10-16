В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь в России будет теплым
В ноябре этого года в России ожидается температурный фон около и выше нормы. Предварительные прогнозы озвучила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Синоптик рассказала «Российской газете», что выше нормы температура ожидается на всей европейской территории страны, на азиатской части - в Ханты-Мансийском округе, на Урале и на Ямале. На севере России теплее обычного на один градус и более температура может быть в Мурманской области, Архангельской области, Коми и Карелии.
Московский регион также ожидает теплый ноябрь. Днем столбики термометров будут показывать от минус 2 до плюс 3 градусов, а ночью - от минус 1 до минус 6, а
Отметим, ранее в Гидрометцентре сообщили, что погода на грядущий отопительный сезон (с октября 2019 года по март 2020) ожидается более теплой, чем в прошлом году, во многих регионах страны температурный фон будет около и выше нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU