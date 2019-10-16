Путин поставил задачу по диверсификации производства ОПК

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-16T18:56:28+03:00

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Владимир Путин выступил за расширение ассортимента выпускаемой продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом президент сказал на совещании, посвященном программе финансового оздоровления ОПК.

- Хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства, - приводит слова главы государства РИА Новости.

Речь шла в том числе и гражданской высокотехнологичной продукции. Перед отраслью стоят, уверен президент, "масштабные задачи", учитывая, что "пик выпуска поставок вооружения в рамках госзаказа" прошел. Теперь предприятиям ОПК нужно частично перепрофилироваться, чтобы российская продукция была конкурентоспособной даже на мировом рынке.

Глава государства назвал направления, в которых компаниям стоит начать развиваться - выпуск медицинского оборудования, телекоммуникационные системы.

ИСТОЧНИК KP.RU