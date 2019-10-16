2019-10-16T18:56:28+03:00
Общество

Путин поставил задачу по диверсификации производства ОПК

Оборонно-промышленный комплекс должен расширять ассортимент выпускаемой продукции, считает президент
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Глава государства принял участие в совещании по развитию ОПКГлава государства принял участие в совещании по развитию ОПКФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин выступил за расширение ассортимента выпускаемой продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом президент сказал на совещании, посвященном программе финансового оздоровления ОПК.

- Хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства, - приводит слова главы государства РИА Новости.

Речь шла в том числе и гражданской высокотехнологичной продукции. Перед отраслью стоят, уверен президент, "масштабные задачи", учитывая, что "пик выпуска поставок вооружения в рамках госзаказа" прошел. Теперь предприятиям ОПК нужно частично перепрофилироваться, чтобы российская продукция была конкурентоспособной даже на мировом рынке.

Глава государства назвал направления, в которых компаниям стоит начать развиваться - выпуск медицинского оборудования, телекоммуникационные системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган назвал главу МИД Германии «дилетантом»
Bloomberg: Трамп не против российской помощи Сирии
Похитителей золотого унитаза из дворца Черчилля задержали
Минэк выступил против ограничения профессий для самозанятых
Представитель Полины Гагариной отреагировала на претензии из-за исполнения «Кукушки»
Помпео заявил, что власти США не хотят разрыва отношений с Турцией
Загранпаспорта будут оформлять кабины-роботы
Трое американских дипломатов задержаны на станции в Северодвинске
Пособия на первого и второго ребенка вырастут на 7,1 процент
Выступающих в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию
Из-за травм на производстве экономика ежегодно теряет 1,67 триллионов рублей
Путин второй раз за год увеличил штат центрального аппарата МЧС
«Буду говорить с Трампом»: Эрдоган отказался встречаться с Помпео и Пенсом в Анкаре
Пятая часть российских туристов ворует вещи из отелей
Электронные сигареты могут получить статус менее опасных, чем табачные изделия
Симоньян пригласила в Россию бывшего замгоссекретаря США после его слов о ней и об RT
Автоэксперт поддержал введение электронных водительских прав