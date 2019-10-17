Власти штата Нью-Йорк разрешили вторично судить лиц, помилованных американским главой
Отмечается, что подобное решение в первую очередь может коснуться Пола Манафорта, который входил в состав предвыборного штаба Дональда Трампа
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В американском штате Нью-Йорк местные власти приняли закон, который вторично привлекать к судебной ответственности за одно и то же преступление лиц, ранее помилованных президентом США.
Сообщается, что подобная мера в первую очередь может коснуться Пола Манафорта. Напомним, он вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне. Однако уже в августе был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.
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ИСТОЧНИК KP.RU