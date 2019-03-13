Суд приговорил бывшего главу штаба Трампа к 7,5 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:59 2019-03-13T20:01:07+03:00

Пол Манафорт получил 3,5 года тюрьмы за незарегистрированную работу лоббистом, ранее он уже был приговорен к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения

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В среду, 13 марта, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил 3,5 годам тюрьмы - такое решение принял суд округа Колумбия за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей. Манафорт также обязан выплатить штраф в размере более шести миллионов долларов.

Ранее бывший руководитель штаба пошёл на сделку со следствием. Он признал свою вину в сговоре и попытке оказания давления на свидетелей. Также он пообещал сотрудничать с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Но позже тот заявил, что Манафорт нарушил условия сделки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Манафорт уже был приговорен к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения. Суд присяжных признал его виновным в подаче ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве, а также сокрытии банковских счетов в других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU