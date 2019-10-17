На Филлипинах число погибших в результате землетрясения выросло до пяти человек
СМИ сообщают о том, что число погибших в результате мощного землетрясения на Филиппинах выросло до пяти человек.
Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и более 20 раненных. При этом, по меньшей мере 17 человек пострадали в городе Макилала. Еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос, пишет агентство Синьхуа.
Мощное землетрясение было зафиксировано в среду в 11.37 по местному времени (14.37 мск).Его эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,9. Эпицентр располагался в 141 километре от города Бенгкулу на острове Суматра. А его очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о погибших, пострадавших или возможных разрушениях не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU