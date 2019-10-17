Российские банки начнут оказывать госуслуги с 2020 года

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-17T08:08:52+03:00

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Министерство экономического развития России планирует перевести часть услуг из многофункциональных центров в крупные банки страны. Соответствующий проект постановления правительства уже разработан.

Для начала в эксперименте примут участие шесть кредитных учреждений - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, Связь Банк, из ряда городов Московской, Астраханской и Кировской областей, а также Башкирии и Санкт-Петербурга.

Здесь с 2020 года можно будет получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя и сделать многое другое, передают "Известия". Если опыт удастся, то с 2022 года практика распространится на всю страну.

По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, это положительно повлияет на качество государственного сервиса. Сохранность данных россиян будет гарантирована - использовать сведения в коммерческих целях запретят. Все новые функции будут бесплатными, и их можно будет получить онлайн.

Сайт kp.ru писал, что МФЦ очень востребованы. Например, в прошлом году несколько мини-офисов и мобильных центров открыли в областях, куда москвичи чаще всего выбираются отдыхать на дачах. Услуги можно было получить на протяжении всего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU