Пассажиры VIP-залов аэропорта смогут проходить контроль, не покидая зоны комфорта
В аэропортах могут снова появиться отдельные зоны таможенного и пограничного контроля для пассажиров VIP-залов. Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с данным предложением. Свою инициативу в МАА объясняют тем, что после отмены данного сервиса в 2015 году, комнаты повышенной комфортности опустели, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей.
Возвращение услуги позволит получить дополнительную прибыль, а в замен аэропорты обещают сдерживать тарифы на обслуживание авиакомпаний. Тем самым удастся добиться стабилизации цен на авиабилеты, так как перевозчики будут нести меньшие расходы.
В Минтрансе инициативу поддержали, полагая, что она позволит создать рабочие места и увеличить налоговые сборы.
А в Погранслужбе ФСБ и Федеральной таможенной службе (ФТС) не ответили на запрос газеты «Известия», оставив данную инициативу без комментариев.
Тем не менее, ранее пограничники заявляли, что осуществление госконтроля в приоритетном порядке будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды. ФСБ признавала нецелесообразным осуществление подобного сервиса в VIP-залах на постоянной основе.
Комментируя инициативу в аэропорту Пулково отметили, что возвращение всех контрольных функций в спецзалы позволит увеличить количество их пассажиров более чем вдвое.
ИСТОЧНИК KP.RU