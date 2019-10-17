Пассажиры VIP-залов аэропорта смогут проходить контроль, не покидая зоны комфорта

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-17T07:50:16+03:00

В ВИП-залах аэропортов могут снова появиться зоны таможенного и пограничного контроля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушные гавани могут вернуть отдельное прохождение пограничного и таможенного контроля для спецпассажиров

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В аэропортах могут снова появиться отдельные зоны таможенного и пограничного контроля для пассажиров VIP-залов. Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с данным предложением. Свою инициативу в МАА объясняют тем, что после отмены данного сервиса в 2015 году, комнаты повышенной комфортности опустели, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей.

Возвращение услуги позволит получить дополнительную прибыль, а в замен аэропорты обещают сдерживать тарифы на обслуживание авиакомпаний. Тем самым удастся добиться стабилизации цен на авиабилеты, так как перевозчики будут нести меньшие расходы.

В Минтрансе инициативу поддержали, полагая, что она позволит создать рабочие места и увеличить налоговые сборы.

А в Погранслужбе ФСБ и Федеральной таможенной службе (ФТС) не ответили на запрос газеты «Известия», оставив данную инициативу без комментариев.

Тем не менее, ранее пограничники заявляли, что осуществление госконтроля в приоритетном порядке будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды. ФСБ признавала нецелесообразным осуществление подобного сервиса в VIP-залах на постоянной основе.

Комментируя инициативу в аэропорту Пулково отметили, что возвращение всех контрольных функций в спецзалы позволит увеличить количество их пассажиров более чем вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU