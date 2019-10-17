Парубий обвинил западных партнеров в давлении на Зеленского

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-17T08:06:55+03:00

По мнению экс-спикера Рады, многие условия по Донбассу Украине просто навязывают

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Отдельные западные политики оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению конфликта в Донбассе. Такого мнения придерживается бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.

В качестве примера он привел ситуацию, в которой Запад заранее договорился с Киевом о принятии закона об амнистии ополченцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Экс-депутат уверяет, что такие условия навязывались и ему лично, но называть имена политиков-манипуляторов он не стал.

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ИСТОЧНИК KP.RU