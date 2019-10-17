Парубий обвинил западных партнеров в давлении на Зеленского
Отдельные западные политики оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по разрешению конфликта в Донбассе. Такого мнения придерживается бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий.
В качестве примера он привел ситуацию, в которой Запад заранее договорился с Киевом о принятии закона об амнистии ополченцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Экс-депутат уверяет, что такие условия навязывались и ему лично, но называть имена политиков-манипуляторов он не стал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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