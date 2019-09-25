Психоаналитик проанализировал блиц-интервью Владимира Зеленского

«За черными очками Зеленского пока не видно энергии человека, готового изменить мир»

С просьбой об интервью к новому главе незалежной из России обращались не раз. В том числе и именитые экс-коллеги Зеленского, вроде Тины Канделаки (генеральный продюсер канала Матч ТВ отправила запрос в Киев в прямом эфире радио «Комсомольская правда»). Но нынешний глава Украины впервые отреагировал на внимание российских журналистов в Нью-Йорке. Он прилетел на сессию Генассамблеи ООН, в число выступавших не попал. И по дороге с одних переговоров на другие оказался в окружении репортеров из РФ. И за 46 секунд , буквально на бегу, ответил на несколько их вопросов..

Что мы успели услышать в этом блиц-интервью?

- На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. Единственный, кто может на меня давить — это мой шестилетний сын.

- Хотим ли мы расширить Нормандский формат? Пока мы работаем в том формате, который есть, а потом посмотрим.

- Буду ли я что-то просить в разговоре с Трампом? «Просить»- это точно не про Украину. Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит. Мы сами можем кому-то помочь.

«Комсомолка» попросила прокомментировать блиц-интервью Владимира Зеленского психоаналитика, кандидата социологических наук Людмила Полянову.

РУССКИЙ ИЛИ УКРАИНСКИЙ

- То, что президент Украины, отвечая на вопросы российских СМИ, переходит с украинского на русский и обратно, означает, что мыслит он все-таки по русски?

- Вспомните «Семнадцать мгновений весны». Там, когда радистка Кэт потеряла сознание, она кричала по русски. Когда человек находится в стрессе, он не может абсолютно контролировать свои действия. И организм действует в парадигме выживания. И физически, и эмоционально.

- То есть идет адаптация?

- В общем, да. Если он перескакивает с языка на язык, значит в эту секунду ему проще говорить на том языке, на котором его мозг легче формулирует ответ, который он может дать.

- Это происходит помимо нашей воли?

- Это мы делаем, отталкиваясь от бессознательного. Действуя продуманно, мы делали бы паузы, а потом начинали действовать и говорить. Но тут все происходит мгновенно. И весь аппарат настроен на автоматизм. Если ему эту мысль легче формулировать на русском — он ее выдает на русском.

- Он отвечал как взрослый политик?

- Я бы не говорила о Зеленском как о взрослом лидере. Он еще в подростковом возрасте. Амбиции у него уже есть, а опыта, безусловно, у него быть не может. Он никогда не был в большой политике, и его ответы отличатся инфантильностью. Когда на вопрос о возможном давлении на него он отвечает про маленького сына… Этот ответ не опытного политика, а подростка. Ну он же не у Владимира Познера, который может спрашивать о личном, о том, что человек скажет перед Богом. Специалистам понятно, что он только формирует свои позиции как политик.

НОВОЕ ИЛИ СТАРОЕ?

- Когда Зеленский говорит о Украине как о новом сильном государстве — это отличается от того, что говорили его предшественники, постоянно кивавшие на многовековую историю украинского государства.

- Это опять таки подростковый негативизм. Вот мы пришли и все разрушим то, что было до нас. Человек глубоко не разбирается в истории, но он получил государство как игрушку, и на наших глазах учится ею управлять. Никто не может просто перечеркнуть прошлое - и начиная с момента инаугурации полностью запустить новый механизм.

- У этого есть название?

- Специалисты называют это отрицанием реальности. Но есть реальный мир, который нас окружает. И история входит в число реальностей. Есть особенности менталитета и географического расположения. Они предполагают развитие исторического процесса. Любой политик должен это учитывать.

- Мы должны принимать это как данность?

- Как основы. Когда Украина доказывала, что все истоки лежат в ее древней истории, нам предлагали верить в это. А сейчас новый президент Украины говорит про независимое государство, которое заново начинает свой путь. И хочется спросить — так вы молодые, и к вам относится соответственно? Но ведь, если вы молодые, то помощь вам нужна безусловно.

ЭЙФОРИЯ ИЛИ АКТЕРСТВО?

- Глядя на поведение Зеленского в этом интервью не возникло у вас ощущение, что он в состоянии эйфории от какой-то, только что полученной информации по отношению к Украине?

- Человек не просто так выбирает профессию. Любой актер склонен к истерии и экзальтации. Демонстративность, театральность поведения ему свойственны.

- Вы Зеленского воспринимаете по-прежнему как актера?

- Безусловно. Он пока на другой уровень, как кажется, не перешел. В игре подростковой — да, перешел. Продолжает играть — но просто другую роль. Психотип не изменить — человек с этим родился, он получает огромное удовольствие, играя эту роль. Но роль и сущность две большие разницы.

- И 4 месяца спустя после инаугурации он продолжает получает удовольствие, играя роль?

- Любой человек удовлетворен, получив роль о которой мечтал, — а он же не в один день согласился, его готовили к это позиции. Но должна быть определенная зрелость — и она возрастом не определяется. Нужен послужной список — деятельность в определенной стезе. Если вы до 40 лет жили в одном пространстве, за 4 месяца в другое пространство полностью вы окунуться не можете.

- Раздвоения личности не наблюдаете у Зеленского, или он адекватен и целостен?

- Для заключения о раздвоении личности надо человека наблюдать серьезно. То, что я наблюдаю сейчас, говорит о том, что раздвоения нет. Зеленский — многогранная личность. В это интервью российским СМИ мы увидели одну из его граней. Если человек в норме, он себя воспринимает разноплановым. Это не расщепление, не раздвоение. Если человек непредсказуем — это расщепление. Но у Зеленского такого не наблюдается. Он пока предсказуем.

- Но экзальтация некоторая есть

- Да, она очень свойственна актерам. Но благодаря этому он и попал на то место, которое сегодня занимает. Его страна в такой депрессии, что кто то ведь должен демонстрировать энергию.

- Кто-то — это первое лицо страны?

- Конечно. Он бодр, с улыбкой, в хорошей форме, он говорит «ребята э-гей гей!». Но за этим должен стоять большой труд и опыт. Вот этого я не наблюдаю.

ГАЗ ИЛИ ТОРМОЗ?

- И внутреннего надлома вы тоже не видите — он наступательно агрессивен по отношению к окружившим его журналистам?

- Я видела кольца охраны вокруг него, и он принимает это как должное. И походе входит в раж. Люди могут увлекаться и переборщить с алкоголем, не могут остановиться в игре или в тренировке — а заканчивается это все исчерпыванием ресурса.

- То есть надавил на газ и отпустить не может?

- Зрелый человек не передавливает ни педаль газа, ни педаль тормоза. Зрелость определяется тем, что человек научился грамотно распределять свой ресурс. В Зеленском такой зрелости не видно пока. Хотя в своей профессии он был талантлив и мог добиться большего. Он стал бы бы большим режиссером больших фильмов.

А сегодня его темные очки — это фасад, грим. Но за этим фасадом энергии человека, который может вершить судьбы мира, не чувствуется пока. Если человек надевает парик — значит, у него проблемы.