2019-10-17T12:03:50+03:00
Умные вещи

Аналитики назвали себестоимость нового iPhone

Она оказалась более чем в два раза ниже цены гаджета
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты назвали себестоимость нового iPhoneЭксперты назвали себестоимость нового iPhoneФото: REUTERS
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Специалисты компании TechInsights подсчитали стоимость всех деталей и комплектующих нового iPhone и назвали себестоимость модели 11 Pro Max с памятью 512 Гб. Оказалось, что цена на смартфон завышена более чем в два раза.

По данным аналитиков, в такой комплектации себестоимость одиннадцатого iPhone составляет 490,5 доллара. Однако специалисты отмечают, что в эту сумму не вошли расходы на сборку аппарата, а также разработку, маркетинг, логистику и дистрибуцию. При этом итоговая стоимость гаджета в России составляет 1249 долларов в США, либо 131 990 рублей в России, передает сайт телеканала «Звезда».

Самой дорогой деталью смартфона стала тройная фотокамера. По данным специалистов, Apple отдает примерно 73,5 доллара за штуку. На втором месте по дороговизне деталей оказался 6,5-дюймовый дисплей. Он стоит примерно 66,5 доллара. Еще одной дорогой деталью стал процессор A13 Bioni, цена которого составляет примерно 64 доллара.

А вот за сборку телефонов в Китае Apple платит всего 21 доллар за штуку, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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